Son dakika haber | Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde...
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Son dakika haber | Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde...

20.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:31
Son dakika haber | Bakan Kurum:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır"

Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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