Son dakika haber | Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde...
20.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:31
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır"
Bakan Kurum: "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu