Son dakika haber! Bakan Kurum: "İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Bakan Kurum: "İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

14.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:23
Son dakika haber! Bakan Kurum:

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle il müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle il müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Antalya'da hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Antalya'da hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı
Son dakika haber | Bakan Kurum: Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim
Son dakika haber | Bakan Kurum: Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim
Son dakika haber | Bakan Kurum, Balıkesir'de incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Kurum, Balıkesir'de incelemelerde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Kurum: "İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:22:43. #1.14#
title