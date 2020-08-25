Son dakika haber! Bakan Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selde babası kaybolan Dursun Can Akar ile görüştü
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Son dakika haber! Bakan Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selde babası kaybolan Dursun Can Akar ile görüştü

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'da selde babası kaybolan Dursun Can Akar ile bir araya geldi.

Son dakika haber! Bakan Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selde babası kaybolan Dursun Can Akar ile görüştü
25.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:16

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'da selde babası kaybolan Dursun Can Akar ile bir araya geldi.

Kurum, beraberinde Ali Erbaş ile birlikte Dursun Can Akar'ın Dereli ilçesindeki iş yerine geldi.

Burada Kemal Akar'ın oğlu Dursun Can Akar ile bir süre görüşen Kurum, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Akar da babasının selde kaybolmasına ilişkin, "Tek isteğimiz mezarına koyulması." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise devletin birlik ve beraberlik içerisinde Kemal Akar'ın en kısa zamanda bulunması için çalıştığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ümidimiz sağ salim bulunsun. Her halükarda ya sağ yada vefat etmiş olarak devletimiz bulmaya çalışıyor. Biz dua, sabır, tevekkül, tahammül edeceğiz. İsyan etmeyeceğiz. Cenabıhak'tan gelen her türlü afet önüne geçemeyeceğimiz için 'Boynumuz kıldan ince.' diyeceğiz ama bundan sonra tedbirlerimizi alacağız. Bakanlarımızın, yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda evlerimizi ona göre yapacağız. Bu tedbirdir ve en önemli görevlerimizden birisidir. Cenabıhak yardımcımız olsun. Sabır ve tahammül içerisinde inşallah kayıplarımızı bulmaya çalışacağız."

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Kaynak: AA

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