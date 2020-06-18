Son dakika haber! Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi
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Son dakika haber! Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi

Son dakika habere göre Elazığ ve Bingöl depremi ile ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Elazığ depreminin ardından yapımına başlanılan konutları yerinde inceledi.

Son dakika haber! Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi
18.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:21

Elazığ ve Bingöl depremi ile ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Elazığ depreminin ardından yapımına başlanılan konutları yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Elazığ'a geldi. Elazığ'da ilk önce valiliğe geçen Bakan Kurum, Elazığ ve Bingöl'de yaşanan depremlerle ilgili son durum hakkından bilgi verdi. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindekiler 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası yapımına başlanan konut alanlarını inceledi. İlk olarak Elazığ'da Bizmışen bölgesinde kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan deprem konutlarına giden Bakan Kurum incelemelerde bulundu. Ardından yapımı devam eden konut alanlarını gezen Kurum, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum'a Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Metin Bulut ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. Saha incelemesi sonrası Bakan Kurum kentten ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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