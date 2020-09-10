Bakan Kurum, depremzede konut alanlarındaki incelemelerini sürdürdü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için inşa edilen toplu konut alanlarındaki incelemelerini sürdürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için inşa edilen toplu konut alanlarındaki incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, kentteki temasları kapsamında merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal donatıları ile 2 bin 251 konut, 286 iş yeri, cami, karakol ve 2 fırının inşa edileceği Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki şantiye alanını ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 179 konuttan oluşan proje alanını gezdi.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yapımı süren deprem dönüşüm konutları ile Rüstem Paşa Mahallesi'nde temel çalışmaları devam eden toplu konut alanlarını da inceleyen Kurum, yolda karşılaştığı depremzedelerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Yüklenici firma yetkililerine işlerin zamanında ve düzgün bir şekilde bitirilmesi için talimat veren Kurum, yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Elazığ Valiliğine geçen Kurum, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Kaynak: AA