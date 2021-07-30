Son dakika haber: Bakan Kurum'dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü
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Son dakika haber: Bakan Kurum'dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü

Son dakika haber: Bakan Kurum'dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle top sahası hasar gören çocuklara yeni saha sözü verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle top sahası hasar gören çocuklara yeni saha sözü verdi. Kurum, hemen Manavgat Kaymakamı Yiğit'i arayıp talimat vererek destek vereceklerini de söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Oymapınar Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Kurum, ziyareti sırasında çocuklarla da bir süre sohbet etti. Burada bulunan çocuklar, Bakan Kurum'a top sahalarının yandığını ve yeniden yapılmasını istediklerini söyledi. Çocukların talebini geri çevirmeyen Kurum, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'i arayarak mahalleye top sahası kazandırılması için talimat verdi. Bakanlık olarak sahanın yapılması için destek vereceklerini aktaran Kurum, Oymapınar'daki içme suyu sorununun da İller Bankası eliyle en kısa sürede çözüleceğini ifade etti. Çocuklardan 8 yaşındaki Enes, "Bakanımız bizi kırmadı, inşallah top sahasını yaptıracaklar. Onu çok seviyorum, güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

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