Son dakika haber | Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)
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Son dakika haber | Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)

Son dakika haber | Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre EDİRNE'DEN HAKKARİ'YE BİSİKLET YOLUÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Bisiklet Günü etkinliğinde bisiklete bindi.

EDİRNE'DEN HAKKARİ'YE BİSİKLET YOLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Bisiklet Günü etkinliğinde bisiklete bindi. Bakan Kurum, "Bizim tüm Türkiye'de bir hedefimiz var; Edirne'den bisiklete binen bir vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz tek yolu üzerinde seyahat edebilsin. Bir bisiklet master planı hazırladık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 3 bin kilometrelik bisiklet yolunu yapmaktır. Belediyelerimizle bisiklet yolu hedefimizi yürütüyoruz. Pandemi süreci insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. İnsanlarımızın daha sağlıklı olabilmeleri adına, doğal güzelliklerden, tertemiz havadan yararlanabilmeleri adına 3 bin kilometreye tamamladığımızda, kesintisiz bir güzergahta doğal güzellikler içerisinde vatandaşlarımız seyahat edebilecekler" dedi.


Son dakika haber | Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)
Son dakika haber | Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)
Son dakika haber | Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)
Son dakika haber | Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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