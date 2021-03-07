Son dakika haber... Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüme destek' paylaşımı
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Son dakika haber... Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüme destek' paylaşımı

07.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:11

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün önemine değinen mesaj yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün önemine değinen mesaj yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle insanların sevdikleri kişileri kaybettiğine dikkati çekerek kentsel dönüşümün önemine değinen bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Deprem nedeniyle çok acılar yaşadık. Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Deprem değil, tedbirsizlik öldürüyor. Bu çağrıyı paylaşarak siz de destek olun, hayatınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Son dakika haber... Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüme destek' paylaşımı
Son dakika haber... Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüme destek' paylaşımı
Son dakika haber... Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüme destek' paylaşımı
Son dakika haber... Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüme destek' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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