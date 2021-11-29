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Son dakika haber... Bakan Kurum'dan İstanbul'daki fırtınaya ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bakan Kurum'dan İstanbul'daki fırtınaya ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerin sahada hazır durumda olduğunu bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerin sahada hazır durumda olduğunu bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda." ifadelerini kullandı.

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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