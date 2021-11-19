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Son dakika haber... Bakan Kurum'dan Erzurum'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bakan Kurum'dan Erzurum'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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 Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

 AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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