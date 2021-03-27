Son dakika haber! Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parktaki çocuklara oyuncak vermesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parkı gezmesi Parktaki ailelerle fotoğraf çekimi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'deki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti.