Son dakika haber! Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti
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Son dakika haber! Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parktaki çocuklara oyuncak vermesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parkı gezmesi Parktaki ailelerle fotoğraf çekimi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'deki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parktaki çocuklara oyuncak vermesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parkı gezmesi

Parktaki ailelerle fotoğraf çekimi

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'deki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti.

Son dakika haber! Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti
Son dakika haber! Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti
Son dakika haber! Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti
Son dakika haber! Bakan Kurum, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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