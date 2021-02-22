Son dakika haber: Bakan Kurum: "Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır"

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Son dakika habere göre Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.

Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, açılış törenine katılanlara hitaben bir konuşma yaptı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü