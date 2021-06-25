Son dakika haber: Bakan Kurum, Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Kurum, Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi

Son dakika haber: Bakan Kurum, Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Kiğı'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını başlattığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Kiğı'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını başlattığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını başlatmışlardır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada...
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Bakan Kurum, Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 22:47:19. #1.15#

title