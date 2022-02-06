Son dakika haber | Bakan Kurum: Belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktarılacak

ANTALYA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığının Antalya'da yapılan 'Yeşil kalkınma yolunda Türkiye' temalı İstişare Toplantısı'nın 11 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı. Bakan Kurum, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktarılacağını, elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceklerini kaydetti. Kurum, 2022 yılı genç istihdam hedefinin 2 katına çıkarılarak, 50 bin olarak belirlendiğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde düzenlenen 'Yeşil kalkınma yolunda Türkiye' temalı İstişare Toplantısı sona erdi. Bakan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen toplantıda Bakan Kurum, 11 maddelik sonuç bildirgesini sundu. Bakanlığa bağlı tüm genel müdürlükler, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı sunumlar ve açıkladığı 2022-2023 hedefleri sonrası ortaya çıkan sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşan Bakan Kurum; kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirlediklerini, tüm sektörleri yakından ilgilendiren stratejik kararlar aldıklarını söyledi. Türkiye'nin kalkınma hedeflerini vahşi ekonomi anlayışıyla değil insan ve doğa yararının gözetildiği 'yeşil kalkınma' prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizen Kurum, sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştuğunu anlattı.

Sel ve taşkınlarla en etkin mücadelenin, yukarı havzalarda yapılacak sel ve erozyon kontrolü olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Selin şehre ulaşmasını engellemek, can ve mal kaybını engellemek için; sellerin başladığı havzalarda, 17 sel kontrol projesi hazırlamış durumdayız. Yine 6 ayrı sel projemizi de vatandaşlarımızı kaybettiğimiz Kastamonu Bozkurt ilçesini korumak için tamamladık. Bu çalışmamızı da ülkemizin sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan tüm havzalarımızda uygulayacağız" diye konuştu.