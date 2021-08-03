Son dakika haber: Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören...
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Son dakika haber: Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören...

Son dakika haber: Bakan Kurum: '(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu.

Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"
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Son dakika haber: Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören... - Haberler
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