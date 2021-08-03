Son dakika haber: Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören...
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu.
Bakan Kurum: "(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ