Son dakika haber | Bakan Kurum: Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim
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Son dakika haber | Bakan Kurum: Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim

06.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:55
Son dakika haber | Bakan Kurum: Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim

Edinilen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" açıklamasında bulundu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Akdeniz Fokları için hazırlanan videoyu paylaştı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Denizlerin en şirin ev sahiplerinden Akdeniz foklarının yaşam alanlarının azalması ve deniz ekosisteminin bozulması nesillerini tehdit ediyor. Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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