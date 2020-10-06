Son dakika haber: Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim

Bir son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olup ödemeleri devam edenlere borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.