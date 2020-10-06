Son dakika haber: Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim
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Son dakika haber: Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim

06.10.2020 00:22 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:26
Son dakika haber: Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim

Bir son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olup ödemeleri devam edenlere borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olup ödemeleri devam edenlere borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu. 

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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