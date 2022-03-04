Bakan Kurum, Deprem Haftası dolayısıyla video mesaj yayımladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul'da olmak üzere, ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı.

Türkiye topraklarının yüzde 66'sının riskli bölgelerde yer aldığının ve ülkenin önünde pek çok can ve mal kaybına sebep olan bir deprem gerçeğinin bulunduğunun altını çizen Kurum, "Son 120 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, depremle mücadelemizi milletimizle birlikte güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu Deprem Sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizle tam 2,8 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlayarak 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz."

"Kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak"

Sağlıksız olduğu tespit edilen 1,1 milyon konutun dönüşümünü, 4 yıl içinde bitirmekte kararlı olduklarının altını çizen Bakan Kurum, "Yatay mimari merkezli, tarihsel dokusu korunmuş, alt ve üst yapısı güçlendirilmiş, sıfır atık uyumlu ve çevreci binaları inşa ederken, şehirlerimizin de çehresini değiştireceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde, Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoku yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak." dedi.

Depremin sebep olacağı acıları tedbirlerle önleyeceklerini ve şehirleri geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını vurgulayan Kurum, mesajını şunları kaydetti:

"Ben, bu vesileyle milletimize her zaman yaptığımız çağrımı yenilemek istiyorum. Gelin vatandaş, belediye ve Bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım. 1-7 Mart Deprem Haftası'nın ülkemiz ve milletimiz için bir farkındalık oluşturmasını diliyor, Allah'tan bütün vatandaşlarımız için afetlerden uzak, sağlıklı ve huzur dolu bir ömür niyaz ediyorum. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz canlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum."