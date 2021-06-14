Son dakika haberi: Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması

Son dakika haberi: Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizimizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." bilgisini verdi.

Marmara Denizi'ni uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/24 denetlediklerini ve günlük değişimlere anında müdahale ettiklerini belirten Kurum, İstanbul'da 452,5, Kocaeli'de 133,5, Bursa'da 111,5, Tekirdağ'da 112, Balıkesir'de 300, Çanakkale'de 226, Yalova'da ise 831 metreküp müsilajı 137 bölgede yapılan çalışmalarla temizlediklerini ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara havzasında yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz. Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz."

Denetimleri sıklaştırarak sürdürdüklerini kaydeden Kurum, 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdiklerini, çevreyi, denizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, "Marmara Denizimizi ve deniz canlılarını birlikte kurtaracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve imzasıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzdaki bakanlıklarımız, illerimizin vali ve belediye başkanları, üniversitelerimiz, bilim insanları ve STK'larımızla hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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