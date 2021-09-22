Son dakika haber! Bakan Koca: Yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde Okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklamada bulundu. Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyrindeki tehdit edici durumu, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunu ve okullardaki seyri ve aşı programını değerlendirmeye aldığını belirtti. Bakan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

Koca, ayrıca aşı programının plana uygun devam ettiğini aktararak, "Hızla, hedef nüfusumuz en az iki doz aşılı hale geldiğinde salgının kısır döngüsü sona ermiş olacak. Bildiğiniz gibi 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız artık yayında. Bu bize yeni bir hedef gösteriyor. İlk doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız çok büyük ölçüde maviye döndü. Şimdi sıra ikinci doz aşılanma oranlarımızı gösteren haritamızın maviye dönmesinde. Bunu hep birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.