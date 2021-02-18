Son dakika haber! Bakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden paramedik Mustafa Baran'ın fotoğrafını paylaştı Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe müdahalede bulunan 112 Acil Servis görevlisinin fotoğrafını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe müdahalede bulunan 112 Acil Servis görevlisinin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, bir paramedik yaralı köpeğe müdahalede bulunuyor. Vatandaşlar da yaralı köpeği tutarak, sağlık görevlisine yardım ederken, bir başka köpek ise yaşananları izliyor.

Bakan Koca, olaya ilişkin, "Salgının kahramanları, sevimli dostlarımızı da ihmal etmiyor. Ordu 112 Acil ekibinden Paramedik Mustafa Baran vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe duyarsız kalmadı. Dünyayı yaşanılabilir bir yer kılan merhamettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan