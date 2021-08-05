Son dakika haber! Bakan Koca, yangınların devam ettiği bölgede yürütülen destek çalışmalarını paylaştı
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangınların devam ettiği bölgede yürütülen destek çalışmalarını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangınların devam ettiği bölgede yürütülen destek çalışmalarını paylaştı.
Yangından etkilenen bölgelerde, 112 ve UMKE ekipleri vatandaşlara ilkyardım kitlerini dağıttı. Genel sağlık durumlarının kontrol edildiği vatandaşlardan ihtiyacı olanlar sağlık kurumlarına yönlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı