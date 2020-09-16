Son dakika haber: Bakan Koca: "Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil"
Son dakika haberlerine göre Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
16.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:30
Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
(14)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA