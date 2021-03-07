Son dakika haber | Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı

Son dakika sağlık haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne; en çok azalan illerin ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne; en çok azalan illerin ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" dedi. Bakan Koca paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı