Son dakika haber | Bakan Koca: Uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti
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Son dakika haber | Bakan Koca: Uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti

Son dakika haber | Bakan Koca: Uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısının 80 milyonu geçtiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısının 80 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti. 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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