Son dakika haber: Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu

Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu -Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeyi hiçe sayan balıkçılar drone ile görüntülendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden uyarıda bulunmasına rağmen Galata Köprüsündeki balıkçılardaki görüntü değişmedi.

07.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:00

Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu

-Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeyi hiçe sayan balıkçılar drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden uyarıda bulunmasına rağmen Galata Köprüsündeki balıkçılardaki görüntü değişmedi. Köprü üzerindeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

Normalleşme süreci sonrası sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan balıkçıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece Twitter üzerinden uyarıda bulundu. Bakan Koca, Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske kullanımını gerçekleştirmedikleri için virüs kapabileceklerinden bahsetti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak bugün akşam saatlerinde, Galata Köprüsü'nde ki balıkçıların sosyal mesafe ve maske konusunda ki kurallara yine uymadığı görüldü. Yoğun olan Galata Köprüsü drone ile havadan görüntülendi

"Maskeden ziyade mesafeye uyulmuyor"

Kurallara maalesef ki uymadığını söyleyen Fuat Yıldırım, "3 aydın gelemiyorduk. Normalleşince bizde geldik balık tutmaya çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz köprünün başı daha kalabalık insanlar dikkat etmiyor. Maskeden ziyade mesafeye uyulmuyor. Bu aralıkların her birinde bir kişi olmalı ama maalesef iki üç kişi görüyoruz" dedi.

"Maskesiz gezen insanlar çok ama biz kurallara uymaya çalışıyoruz"

Tedbirlerini aldığını belirten Volkan Türkmen, "En azından evde kalmıyoruz artık. Maskesiz gezen insanlar çok ama biz kurallara uymaya çalışıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü Haber
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Fatma Girik Gülben Ergen Rafet El Roman Seren Serengil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram George Floyd
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 22:00:49. #1.15#
title