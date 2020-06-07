Son dakika haber: Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu -Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeyi hiçe sayan balıkçılar drone ile görüntülendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden uyarıda bulunmasına rağmen Galata Köprüsündeki balıkçılardaki görüntü değişmedi.

Bakan Koca uyardı, onlar yine kurallara uymadan balık tuttu

-Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeyi hiçe sayan balıkçılar drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden uyarıda bulunmasına rağmen Galata Köprüsündeki balıkçılardaki görüntü değişmedi. Köprü üzerindeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

Normalleşme süreci sonrası sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan balıkçıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece Twitter üzerinden uyarıda bulundu. Bakan Koca, Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske kullanımını gerçekleştirmedikleri için virüs kapabileceklerinden bahsetti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak bugün akşam saatlerinde, Galata Köprüsü'nde ki balıkçıların sosyal mesafe ve maske konusunda ki kurallara yine uymadığı görüldü. Yoğun olan Galata Köprüsü drone ile havadan görüntülendi

"Maskeden ziyade mesafeye uyulmuyor"

Kurallara maalesef ki uymadığını söyleyen Fuat Yıldırım, "3 aydın gelemiyorduk. Normalleşince bizde geldik balık tutmaya çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz köprünün başı daha kalabalık insanlar dikkat etmiyor. Maskeden ziyade mesafeye uyulmuyor. Bu aralıkların her birinde bir kişi olmalı ama maalesef iki üç kişi görüyoruz" dedi.

"Maskesiz gezen insanlar çok ama biz kurallara uymaya çalışıyoruz"

Tedbirlerini aldığını belirten Volkan Türkmen, "En azından evde kalmıyoruz artık. Maskesiz gezen insanlar çok ama biz kurallara uymaya çalışıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA