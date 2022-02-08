Son dakika haber... Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın şehir ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Turkovac'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir Hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel