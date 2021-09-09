Son dakika haber... Bakan Koca: "TURKOVAC aşımızın onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz"

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURCOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURCOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Covid-19'a karşı aşı kampanyası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Koca, "100 milyon doz 80 milyona hayırlı olsun. 100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze'de bir hastanemizde yapıldı. 100 milyonuncu doz aşıyı olan 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıdan sorumlu doktorumuza, aşı sürecinin bugünkü simgesi olarak yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. 100 milyon doz ortak ve büyü bir başarının adıdır. 100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdik, harekete geçtik" dedi.

"Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz" diyen Bakan Koca, "18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82, ikinci doz aşıyı olma oranımız ise yüzde 63.8. 6 milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşılabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır. Toplum bağışıklığı ise aşı dozlarının tam olması ile sağlanabilir. İlk doz aşısını olup ikinci dozu henüz yaptırmayan 11.3 milyon kişi bulunuyor. Zamanı gelen ikinci doz aşılarımızı yaptıralım. Biliyoruz ki ilk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz aşı ile biz aşı sürecimizi başlatmış oluyoruz. Beklediğimiz sonucu aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz" açıklamasında bulundu.

Aşının tam doz yapılmasının hayat kurtardığını söyleyen Bakan Koca, "İlk doz belirttiğim gibi ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur. Şu an Covid-19 sebebiyle yatan hastalarımızdan bir kısmı aşıları tam olmayan kişilerdir" diye konuştu.

Hastalığın hafif geçmesi için hatırlatma dozunun üzerinden iki hafta geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Şu an hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşı tamamlanışın tanımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşısı tamamlanmış kişi iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran ya da iki doz mRNA aşısı olan kişidir. Mevcut bilgiler, inaktif aşıdan üç ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. Bugün itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var" şeklinde konuştu.

Aşı olan kişilerin riski tüm vatandaşlar için azalttığına değinen Bakan Koca, "100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURCOVAC acil kullanım olayına müracaat edebilecek aşamaysa geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURCOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı