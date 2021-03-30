Son dakika haber... Bakan Koca: "Türkiye'de mutasyonun görülme oranı yüzde 75'lere ulaştı"

Son dakika politika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Türkiye'de mutasyonun görülme oranı yüzde 75'lere ulaştı. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon olduğunu, ortalamanın yüzde 75 olduğunu söylüyorum. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, AK Parti kongrelerine eleştiriye ilişkin olarak, "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası olmadığını düşünüyorum. Bugüne kadar bilgilendirmelerimiz kapalı, kalabalık ortamlarda, yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede değişiklik söz konusu değil. Herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun yapması gerektiği kanaatindeyim. Bir ayrıcalık çıkarma hikayesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Herkesin bu mücadelede bir ve beraber, bulaşın nasıl olduğunu bildiğimiz için buna göre tedbirlere uyum göstermesinin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

Mutantlı virüse ilişkin soruya Bakan Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Türkiye'de mutasyonun görülme oranı yüzde 75'lere ulaştı. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon olduğunu, ortalamanın yüzde 75 olduğunu söylüyorum. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Virüsün yerini İngiliz varyantı almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması, ama virüsün aslında bir değişiklik olmadığını biliyoruz. Brezilya ve Güney Afrika varyantı söz konusu. Brezilya bir ilimizde görülen vakadan bahsetmiştim. Üç vaka oldu. İki vaka İstanbul, bir vaka İzmir'de. Güney Afrika varyantı ise şu ana kadar 157 vakamız oldu. Bundan sonraki süreçte mutant arttığı için bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bizim kalabalık ortamlardan ve yakın temastan uzak durmamız gerekiyor. Riskli grup dediğimiz grupta daha ciddi sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Riskli kişilerin korunması, yakın temasların önlenmesi" cevabını verdi.

Tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve sprey aşıya yönelik sorular üzerine ise Bakan Koca, "Nasıl aşıyla ilgili takip ettiğimiz 2020 Mart ayında yazı yazdığımız aşı. Nasal aşının preklinik ve klinik aşamalarını TUSEP üzerinden destekliyoruz, desteklemeye devam ediyoruz. Bu aşının üretim safhasını da destekliyoruz. Bir özel sektör girişimi, dört üniversitemiz katkısı, bakanlığımızın TUSEP üzerinden yakinen takip ettiğimiz, önemli olacağını düşündüğümüz bir aşı. Farklılığı da bu salgının mukazal immünite değdiğimiz daha çok üst solunum yoluna girişi önleyen, mukazal immüniteyi sağlayan, bulaşıcılığa da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. GNP şartlarında üretimi iki üç hafta içinde bittiğinde gönüllülere Ankara Şehir Hastanesi'nde birinci fazı başlatmış olacağız. Yıl sonuna doğru bitirilmesini, ayrıca tek doz uygulanması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Teravih namazlarına ilişkin soruya Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Ama özellikle hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edecek. Toplu organizasyonlar, sahur, iftar gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde yasaklandı" ifadelerini kullandı.

Biontech aşısına ilişkin soruya Koca, "Biontech aşısının Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Önümüzdeki günlerde bir, hafta on gün içerisinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak" cevabını verdi.

Koca, aşı tercihi olabileceğini söyleyerek, 60 yaş grubu, riskli hasta grubu aşı çalışmalarının başladığını belirtti. Koca, hizmet sektörü ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde aşılamanın başlayacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı