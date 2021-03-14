Son dakika haber: Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır."

Son dakika politika haberi... Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır.