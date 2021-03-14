Son dakika haber: Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır."

14.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:28
Son dakika haber: Bakan Koca:

Son dakika politika haberi... Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır.

Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:29:52. #1.14#
title