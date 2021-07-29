Son dakika haber | Bakan Koca: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti
Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan toplam aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan toplam aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son dakika: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı