Son dakika haber! Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz (3)
Gelen son dakika haberlerine göre 'MASKE TAKMAYAN, COVİD-19'UN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREBİLİR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinin önemine vurgu yaparak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.
07.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:55
'MASKE TAKMAYAN, COVİD-19'UN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREBİLİR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinin önemine vurgu yaparak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Bakan Koca, mesajında, "Bugün maske takmayan, yarın Covid-19'un gerçek yüzünü görebilir" dedi.
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Kaynak: DHA