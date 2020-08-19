Son dakika haber: Bakan Koca: Tarihte son bulmamış salgın yoktur
Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" dedi.
19.08.2020 19:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:44
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA