Son dakika haber... Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı
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Son dakika haber... Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: - Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yangından etkilenen alanlarda görev yapan sağlık personellerine ait görüntüleri paylaştı.

- Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yangından etkilenen alanlarda görev yapan sağlık personellerine ait görüntüleri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımında UMKE ekiplerinin ve sağlık çalışanlarının ilkyardım kitleri hediye ettiğini ve genel sağlık durumlarını kontrol ettiği anlar yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının vatandaşlara yardım ettiği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinin alanda yer aldığı görüntüleri paylaştığı gönderisinde, "Yangından etkilenen bölgelerde, vatandaşlarımıza ilkyardım kitlerini veriyor, genel sağlık durumlarını kontrol ediyor, sağlık hizmetine ihtiyacı olanları kurumlarımıza yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı
Son dakika haber... Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı
Son dakika haber... Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı
Son dakika haber... Bakan Koca, sosyal medya hesabından yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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