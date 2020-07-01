Son dakika haber! Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka...
Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur.
01.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:38
Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur."
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Kaynak: AA