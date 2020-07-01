Son dakika haber! Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka... Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur.

Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur." Kaynak: AA