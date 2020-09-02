Son dakika haber! Bakan Koca: "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor"
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Son dakika haber! Bakan Koca: "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor"

Son dakika haberlerine göre Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

02.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:14

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Koca: "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır."

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Son dakika haber! Bakan Koca: 'Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor'

Kaynak: AA

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