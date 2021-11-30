Son dakika haber... Bakan Koca son bir haftada en çok vaka artışı olan 10 ili paylaştı
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haftalık insidans haritasını paylaştı.
GÜMÜŞHANE (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haftalık insidans haritasını paylaştı. Bakan Koca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "13-19 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" ifadelerini kullandı.
(Utku Şimşek/ İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri