Son dakika haber... Bakan Koca son bir haftada en çok vaka artışı olan 10 ili paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bakan Koca son bir haftada en çok vaka artışı olan 10 ili paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bakan Koca son bir haftada en çok vaka artışı olan 10 ili paylaştı

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haftalık insidans haritasını paylaştı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haftalık insidans haritasını paylaştı. Bakan Koca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "13-19 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Son dakika haber... Bakan Koca son bir haftada en çok vaka artışı olan 10 ili paylaştı

Son Dakika: Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 10 ilimiz

Son Dakika: Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 10 ilimiz

 İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya teşekkür

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title