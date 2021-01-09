Son dakika haber! Bakan Koca: "SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor.
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Son dakika haber! Bakan Koca: "SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor.

09.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:00
Son dakika haber! Bakan Koca:

Son dakika sağlık haberi... Bakan Koca: "SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor.

Bakan Koca: "SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor. Biz de bu tedavi bilimsel olarak değerlendirilebilir olduğunda uygulanmasını sağlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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