Son dakika haber... Bakan Koca: Sıcak da olsa maskenizi takın Son dakika gündem haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü Yeni Hasta Sayısı: 1.226 Ağır Hasta Sayısı: 656 Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" ifadesini kullandı. ANKARA, -

Kaynak: DHA