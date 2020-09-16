Son dakika haber... Bakan Koca: "Semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacak"
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Son dakika haber... Bakan Koca: "Semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacak"

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

16.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:25

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "Bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacak, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyon da son bulacak."

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Son dakika haber... Bakan Koca: 'Semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacak'

Kaynak: AA

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