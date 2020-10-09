Son dakika haber | Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı (2)
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Son dakika haber | Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı (2)

09.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:37
Son dakika haber | Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı (2)

Edinilen son dakika haberine göre BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adana Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Servisi'ni ziyaret etti.

BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adana Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Servisi'ni ziyaret etti. Tedavi gören hastalarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Son dakika haber | Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı (2)
Son dakika haber | Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı (2)
Son dakika haber | Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı (2)
Son dakika haber | Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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