Son dakika haber | Bakan Koca: Sağlık, yaygın farkındalık ister

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Kas Hastalığı Farkındalık Günü'yle ilgili "Sağlık, yaygın farkındalık ister" açıklaması yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Kas Hastalığı Farkındalık Günü'yle ilgili "Sağlık, yaygın farkındalık ister" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada DMD Kas Hastalığı Farkındalık Gününe değindi. Koca, açıklamasında "Bugün, DMD Kas Hastalığı Farkındalık Günü. Genellikle erkek çocuklarda rastlanan bu hastalıkta zamanla tüm kas gruplarında ilerleyici hasar ortaya çıkıyor. Hastalara düzenli poliklinik hizmeti veriyoruz. Yakınlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Sağlık, yaygın farkındalık ister" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci