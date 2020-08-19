Son dakika haber! Bakan Koca: "Riskli olan illerimizde her geçen gün filyasyon ekiplerinin sayısını artırıyoruz" Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (10) Kaynak: AA