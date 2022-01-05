Son dakika haber: Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Toplantının ana gündem maddelerini, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı oluşturdu. Toplantıda alınan kararlar hakkında yazılı bir açıklama yapa Bakan Koca şunları kaydetti:

"1. Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

4. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

5. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;

A) Kalabalık toplantılar

B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar

C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları

D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.

Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.

6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir."

(İHA)

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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