Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek"
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek"

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler.'
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler."
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" - Haberler
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