Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi mesajı
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Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi mesajı

28.10.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:34
Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı öncesinde Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı öncesinde Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca, iki programıyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla duyurdu. Bakan Koca, "İstanbul Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bugün toplandı. Valimiz, kaymakamlarımız, ilçe sağlık müdürlerimiz ve diğer yöneticilerimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, temaslı takibi çalışmalarını ve artışla birlikte oluşan ihtiyaçları ele aldık. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi.

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ile ilgili olarak ise Bakan Koca, "İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticileriyle Görüşme. Yaptığımız ziyarette, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda bilgi aldık. Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız" mesajını paylaştı.   


- İstanbul
Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi mesajı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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