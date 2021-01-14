Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun
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Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun

14.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:56
Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun

Son dakika haber: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk aşıyı olarak başlattığını belirterek, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk aşıyı olarak başlattığını belirterek, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek, "Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile Devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi ilk aşıyı olarak başlattı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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