Son dakika haber | Bakan Koca:  Millete hizmet bizi bekler
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Son dakika haber | Bakan Koca:  Millete hizmet bizi bekler

Son dakika haber | Bakan Koca:  Millete hizmet bizi bekler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kabinede görev alan yeni bakanlar için yayımladığı tebrik mesajında "Millete hizmet bizi bekler" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kabinede görev alan yeni bakanlar için yayımladığı tebrik mesajında "Millete hizmet bizi bekler" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Kabinede birlikte görev yaptığımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'ye ve Ticaret eski Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'ye hizmetleri ve dostlukları için çok teşekkür ederim. Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin Beyefendi'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık Hanımefendi'ye, Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş Beyefendi'ye hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Millete hizmet bizi bekler" ifadelerini kaydetti. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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