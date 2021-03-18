Bakan Koca MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devlet Bahçeli Beyefendi'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkan seçilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Devlete ancak milli bir şuurla ve kararlılıkla hizmet edilebilir. Bu milli ve kararlı duruşu her zaman sergileyen Devlet Bahçeli Beyefendi'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı