Son dakika haber! Bakan Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir...
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Son dakika haber! Bakan Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir...

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

10.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor."

Sağlık Bakanı Koca: "Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük"

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Son dakika haber! Bakan Koca: 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir...

Kaynak: AA

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