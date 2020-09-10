Son dakika haber! Bakan Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir... Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor." Sağlık Bakanı Koca: "Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük" Kaynak: AA